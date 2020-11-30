Нарушение было обнаружено во время планового осмотра воздушной линии электропередачи 220 кВ «Краснодарская ТЭЦ — Тверская» в пригороде Краснодара. Расхитители срезали почти 1,5 тонны металлического уголка с основания опоры, поставив под угрозу функционирование энергообъекта и подвергнув опасности жизни окружающих людей.

Опора классом напряжения 220 кВ — это конструкция высотой с 9-этажный дом, поэтому последствия ее падения могли быть разрушительными. Эта линия снабжает энергией потребителей в Апшеронском районе, среди которых десятки социально значимых объектов — школы, детсады, объекты ЖКХ и здравоохранения.

Специалисты компании «Россети Кубань» устранили угрозу работе ЛЭП и восстановили надежность опоры. Сейчас энергетики совместно с правоохранительными органами устанавливают личность нарушителей для привлечения их к ответственности.