«Россети Кубань» выявили хищение 1,5 тонны металла с опоры высоковольтной ЛЭП
30 ноября «Россети Кубань» сообщили о крупном хищении металла с опоры линии электропередачи
Нарушение было обнаружено во время планового осмотра воздушной линии электропередачи 220 кВ «Краснодарская ТЭЦ — Тверская» в пригороде Краснодара. Расхитители срезали почти 1,5 тонны металлического уголка с основания опоры, поставив под угрозу функционирование энергообъекта и подвергнув опасности жизни окружающих людей.
Опора классом напряжения 220 кВ — это конструкция высотой с 9-этажный дом, поэтому последствия ее падения могли быть разрушительными. Эта линия снабжает энергией потребителей в Апшеронском районе, среди которых десятки социально значимых объектов — школы, детсады, объекты ЖКХ и здравоохранения.
Специалисты компании «Россети Кубань» устранили угрозу работе ЛЭП и восстановили надежность опоры. Сейчас энергетики совместно с правоохранительными органами устанавливают личность нарушителей для привлечения их к ответственности.
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Энергетики напоминают: незаконное проникновение на энергообъекты и хищение энергооборудования могут стать причиной сбоев в электроснабжении населенных пунктов и социально значимых объектов. Кроме того, противоправные действия угрожают жизни и здоровья и самих нарушителей, и окружающих людей.
Хищение энергооборудования преследуется по статье 158 УК РФ и предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
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