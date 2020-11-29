В Краснодаре около школы № 71 год не было тротуара. После жалоб в соцсетях проблему решили за четыре дня
В Московском микрорайоне Краснодара построили тротуар вдоль школы № 71, который не сделали сразу год назад при открытии учреждения
Напомним, новая школа на улице Байбакова, 17 открылась в Краснодаре 1 сентября прошлого года. Учебное заведение считается филиалом школы № 71, расположенной на улице Карякина, 8.
17 ноября 2020 года в телеграм-канале «Туподар Краснодар» рассказали, что школьникам и их родителям приходится идти в учебное заведие по необустроенной тропинке, так как тротуара там нет.
Мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал ситуацию 23 ноября. Он назвал отсутствие тротуара «небольшим, но важным недочетом». То, что к школе можно подойти только с одной стороны, Первышов объяснил тем, что строительство тротуара не входило в обязанности подрядчиков.
На следующий день, утром 24 ноября, за счет городского бюджета началось благоустройство территории. Подрядной организации потребовалось четыре дня, чтобы сделать из асфальтобетона новый тротуар протяженностью 200 метров. Работы полностью завершили 27 ноября, сообщили 29 ноября в телеграм-канале мэрии Краснодара.
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