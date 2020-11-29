В Краснодаре около школы № 71 год не было тротуара. После жалоб в соцсетях проблему решили за четыре дня

В Московском микрорайоне Краснодара построили тротуар вдоль школы № 71, который не сделали сразу год назад при открытии учреждения

Напомним, новая школа на улице Байбакова, 17 открылась в Краснодаре 1 сентября прошлого года. Учебное заведение считается филиалом школы № 71, расположенной на улице Карякина, 8.

17 ноября 2020 года в телеграм-канале «Туподар Краснодар» рассказали, что школьникам и их родителям приходится идти в учебное заведие по необустроенной тропинке, так как тротуара там нет.

Мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал ситуацию 23 ноября. Он назвал отсутствие тротуара «небольшим, но важным недочетом». То, что к школе можно подойти только с одной стороны, Первышов объяснил тем, что строительство тротуара не входило в обязанности подрядчиков.