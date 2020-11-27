В Адыгее впервые завели уголовное дело за самовольное подключение к газопроводу

Как сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп», один из абонентов компании с 2014 года накапливал долг за потребленный газ. В июле 2020 года у него отключили газоснабжение, потому что он самовольно подключился к сети. Мировой судья назначил нарушителю штраф. В октябре во время проверки контролер выявил повторное самовольное подключение к газоснабжению.

«Последнюю оплату за газ абонент произвел в 2014 году и с тех пор наращивал долг, а после отключения газа неоднократно нарушал закон и самовольно подключался к газовым сетям. Ущерб, причиненный газоснабжающей организации от действий фигуранта, составил 298 тыс. рублей», — сообщил заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Александр Меркулов.