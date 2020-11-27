В Адыгее впервые завели уголовное дело за самовольное подключение к газопроводу
Житель Тахтамукайского района, у которого повторно выявили самовольное подключение к газопроводу, попал под уголовное следствие
Как сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп», один из абонентов компании с 2014 года накапливал долг за потребленный газ. В июле 2020 года у него отключили газоснабжение, потому что он самовольно подключился к сети. Мировой судья назначил нарушителю штраф. В октябре во время проверки контролер выявил повторное самовольное подключение к газоснабжению.
«Последнюю оплату за газ абонент произвел в 2014 году и с тех пор наращивал долг, а после отключения газа неоднократно нарушал закон и самовольно подключался к газовым сетям. Ущерб, причиненный газоснабжающей организации от действий фигуранта, составил 298 тыс. рублей», — сообщил заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Александр Меркулов.
В результате в МВД по Адыгее впервые в регионе возбудили уголовное дело по ст. 215.3 УК РФ (Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность). Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
Всего в 2020 году ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» направило в правоохранительные органы Адыгеи 137 материалов по фактам самовольного подключения к газопроводам и несанкционированного отбора природного газа.
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