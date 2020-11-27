В Адыгее 10 многодетных матерей получили почетные знаки «Материнская слава»

Приветствуя участников встречи, премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов отметил, что в республике проживает свыше 7,1 тыс. многодетных семей, из которых около 5 тыс. пользуются мерами социальной поддержки. Более 3 тыс. семей получают ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка. Правом господдержки для обеспечения инженерной инфраструктурой своих земельных участков воспользовались более 3,7 тыс. семей, в которых более трех детей.

Именные премии Республики Адыгея в размере 50 тыс. рублей и дипломы за достойное воспитание пятерых и более детей получили 10 женщин: Меремхан Джанчатова, Аминат Бесиджева, Зарема Хоконова, Елена Кирилина, Альбина Тугуз, Мария Заводских, Екатерина Казакова, Ольга Посохова, Сусана Хашхова и Зухра Хабаху.

Кроме того, с этого года в России реализуют новые инициативы для улучшения демографической ситуации. Это касается материнского капитала при рождении первого ребенка (около 470 тыс. рублей), увеличении маткапитала на 150 тыс. рублей при рождении второго и последующих детей, продления ежемесячных выплат на первого ребенка до трехлетнего возраста, а также ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет в семьях с низкими доходами.

Ряд льгот, введенных в Адыгее с начала года, позволяет пользоваться ежемесячными выплатами в размере прожиточного минимума семьям при рождении третьего и последующих детей до трехлетнего возраста. Предусмотрены льготы и многодетным семьям, где есть дети-студенты и дети до 23 лет, проходящие срочную службу в армии. Также сокращены сроки предоставления выплаты регионального маткапитала. С прошлого года отдельные льготы по ипотечному кредитованию предоставляют семьям, имеющим двух и более детей.

«Мы и дальше будем делать все необходимое для поддержки материнства, создания современных условий для развития детей. Спасибо вам, дорогие женщины, за ваш материнский труд, душевное тепло, постоянную заботу о детях. Еще раз поздравляю вас от имени главы республики Мурата Кумпилова и от себя лично с наступающим праздником», — сказал Геннадий Митрофанов.

Почетный знак «Материнская слава» присуждается с 2009 года. Ежегодно по решению спецкомиссии министерства труда и социального развития Адыгеи его получают десять жительниц республики, которые родили и достойно воспитали восемь и более детей.