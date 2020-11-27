В Краснодаре произошел пожар на НПЗ

Днем в краснодарских соцсетях появилось видео пожара на территории Нефтеперерабатывающего завода на улице Захарова. На кадрах видно, как из одной из труб идет огонь с черным дымом.

Советник гендиректора по связям с общественностью и СМИ Краснодарского НПЗ Ирина Батурина сообщила порталу Юга.ру, что на заводе была просадка напряжения, в результате чего сработала система защиты от превышения давления в аппаратуре (факельная установка). Система отработала в штатном режиме, выбросов в атмосферу не было. Предприятие работает в стандартном режиме.

Как писали Юга.ру, в конце октября в Керченском проливе загорелся нефтяной танкер с 13 членами экипажа, 3 из них так и не нашли.