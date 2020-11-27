В Адыгее во время погони полицейский открыл стрельбу и ранил 14-летнюю девочку

В Адыгее сотрудники ДПС ночью 25 февраля начали стрелять по автомобилю нарушителя, в результате пуля попала в подростка

Инцидент произошел около 22:00 25 ноября в ауле Вочепший Теучежского района. В пресс-службе МВД по Адыгее порталу Юга.ру сообщили, что сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ-2107, который ехал по дороге и нарушал ПДД — несколько раз выезжал на встречку и совершал опасные маневры в сторону патрульной машины.

Водитель «Жигулей» проигнорировал требование остановиться, после этого полицейские начали погоню, а нарушитель попытался скрыться от преследования. Тогда один из инспекторов ДПС сделал предупредительный выстрел, а потом открыл огонь по машине нарушителя, выпустив еще шесть пуль.

Автомобиль остановился из-за поврежденного заднего колеса. Сотрудники МВД задержали водителя — 20-летнего жителя Теучежского района.

Полицейские осмотрели машину и обнаружили на заднем сидении 14-летнюю жительницу Адыгейска. Во время погони она получила огнестрельное ранение. Девочке оказали доврачебную помощь, после чего ее отвезли в больницу.

«Несовершеннолетнюю доставили в Адыгейскую межрайонную больницу имени Батмена, где у неё диагностировали огнестрельное ранение поясничной области, проникающее в брюшную область с ранением тонкой кишки», — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.