В Адыгее во время погони полицейский открыл стрельбу и ранил 14-летнюю девочку

Адыгея

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В Адыгее сотрудники ДПС ночью 25 февраля начали стрелять по автомобилю нарушителя, в результате пуля попала в подростка

Инцидент произошел около 22:00 25 ноября в ауле Вочепший Теучежского района. В пресс-службе МВД по Адыгее порталу Юга.ру сообщили, что сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ-2107, который ехал по дороге и нарушал ПДД — несколько раз выезжал на встречку и совершал опасные маневры в сторону патрульной машины.

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Водитель «Жигулей» проигнорировал требование остановиться, после этого полицейские начали погоню, а нарушитель попытался скрыться от преследования. Тогда один из инспекторов ДПС сделал предупредительный выстрел, а потом открыл огонь по машине нарушителя, выпустив еще шесть пуль.

Автомобиль остановился из-за поврежденного заднего колеса. Сотрудники МВД задержали водителя — 20-летнего жителя Теучежского района.

Полицейские осмотрели машину и обнаружили на заднем сидении 14-летнюю жительницу Адыгейска. Во время погони она получила огнестрельное ранение. Девочке оказали доврачебную помощь, после чего ее отвезли в больницу.

«Несовершеннолетнюю доставили в Адыгейскую межрайонную больницу имени Батмена, где у неё диагностировали огнестрельное ранение поясничной области, проникающее в брюшную область с ранением тонкой кишки», — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.

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В МВД по Адыгее назначили служебную проверку по факту использования табельного оружия сотрудниками ДПС. В отношении одного из полицейских следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

Кроме того, выяснилось, что у молодого человека, который был за рулем «семерки», нет прав, а раньше его привлекали к административной ответственности за пьяную езду. На нарушителя составили четыре протокола.

ГИБДД Дети Оружие Полиция Следственный комитет Стрельба

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