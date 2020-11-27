Афипский НПЗ поддержал социально значимые проекты Северского района

ООО «Афипский НПЗ» в мае 2019 года вошло в Группу «Сафмар», заводом управляет компания «ФортеИнвест». Афипский НПЗ реализует благотворительные проекты для повышения качества жизни в поселке Афипском и Северском районе Краснодарского края. Среди главных векторов социально-ориентированной политики в пресс-службе завода называют помощь общественным и образовательным учреждениям и организациям на территории присутствия.



«Деньги пойдут на покупку инвалидных колясок, ходунков, тросточек и проведение культурно-массовых мероприятий. В это непростое время такая поддержка завода для нас очень важна», — сказала председатель районной организации ВОИ Надежда Пригорнева.