Афипский НПЗ поддержал социально значимые проекты Северского района
27 ноября Афипский нефтеперерабатывающий завод рассказал о некоммерческой инициативе
ООО «Афипский НПЗ» в мае 2019 года вошло в Группу «Сафмар», заводом управляет компания «ФортеИнвест». Афипский НПЗ реализует благотворительные проекты для повышения качества жизни в поселке Афипском и Северском районе Краснодарского края. Среди главных векторов социально-ориентированной политики в пресс-службе завода называют помощь общественным и образовательным учреждениям и организациям на территории присутствия.
«Деньги пойдут на покупку инвалидных колясок, ходунков, тросточек и проведение культурно-массовых мероприятий. В это непростое время такая поддержка завода для нас очень важна», — сказала председатель районной организации ВОИ Надежда Пригорнева.
Кроме Всероссийского общества инвалидов, благотворительная поддержка завода будет направлена Афипскому детскому саду №34.
«Десятилетия назад садик был построен нефтеперерабатывающим заводом, а теперь является для предприятия подшефным. Теперь мы сможем купить щебень для благоустройства территории и выровнять игровые площадки», — рассказала заведующая дошкольным учреждением Валентина Титова.
Социальные инвестиции завода высоко оценил Совет при главе администрации Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека. Так, в декабре 2019 года Афипский НПЗ получил общественную награду «За благотворительность и добровольчество — Благотворитель Кубани».
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