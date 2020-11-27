В поселке Знаменском под Краснодаром планируют достроить детсад в третьем квартале 2021 года

Сейчас в поселке Знаменском работает один детский сад — на улице Первомайской, 14. Его построили в 1983 году. При мощности, рассчитанной на 196 детей, его посещают более 300 воспитанников.

Новый детский сад на 250 мест начали строить на территории ЖК «Родные просторы» летом 2019 года. Сейчас идут монолитные работы, возводится каркас двухэтажного корпуса. Эти работы выполнены уже на 80%.

На первом этаже здания разместят шесть групп, а также пищеблок, медицинскую часть и вспомогательные помещения. На втором этаже будут располагаться еще шесть групп, музыкальный и физкультурный залы, методический кабинет, кладовые и административные помещения. На территории сада сделают игровую и спортивную зону и установят 12 теневых навесов.