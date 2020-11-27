В поселке Знаменском под Краснодаром планируют достроить детсад в третьем квартале 2021 года
27 ноября власти Краснодара посетили строящийся детский сад под Краснодаром
Сейчас в поселке Знаменском работает один детский сад — на улице Первомайской, 14. Его построили в 1983 году. При мощности, рассчитанной на 196 детей, его посещают более 300 воспитанников.
Новый детский сад на 250 мест начали строить на территории ЖК «Родные просторы» летом 2019 года. Сейчас идут монолитные работы, возводится каркас двухэтажного корпуса. Эти работы выполнены уже на 80%.
На первом этаже здания разместят шесть групп, а также пищеблок, медицинскую часть и вспомогательные помещения. На втором этаже будут располагаться еще шесть групп, музыкальный и физкультурный залы, методический кабинет, кладовые и административные помещения. На территории сада сделают игровую и спортивную зону и установят 12 теневых навесов.
«Сегодня это один из примеров комплексной застройки микрорайона. Жилые многоквартирные дома и социальные объекты возводят одномоментно — это приоритетная задача, которую перед нами ставят губернатор Краснодарского края и горожане», — написал в своем телеграме мэр Евгений Первышов после посещения объекта.
Жилой комплекс возводит застройщик «ЮгСтройИмпериал». Планируется, что дома будут сдавать сразу с дошкольными учреждениями. Всего на территории ЖК хотят построить два детских сада по 250 мест, дошкольное учреждения на 380 мест и школу на 1 тыс. 550 мест. В пресс-службе мэрии 17 ноября уточнили, что проект строительства школы прошел государственную экспертизу.
Завершить возведение детсада собираются в третьем квартале 2021 года.
Как писали Юга.ру, в начале 2021 года в поселке Знаменском собираются начать строительство еще одной школы на 1,1 тыс. мест и детсада для 120 мест.
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