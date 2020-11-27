На Кубани за сутки от коронавируса умерли четверо мужчин и две женщины

Краснодарский край

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На Кубани в «красных зонах» за предыдущие сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом

За прошлый день на Кубани коронавирус диагностировали у 174 человек. В пяти ковид-госпиталях региона скончались шесть пациентов, уточнили позже в оперштабе Краснодарского края.

В Краснодаре в краевой клинической больнице № 1 в возрасте 71 года умер житель Динского района. Он попал в больницу в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. Анализ на COVID-19 дал положительный результат. По данным оперштаба, мужчина страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями. Год назад пациент перенес инфаркт миокарда.

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Еще один мужчина, 46-летний житель Белоглинского района, скончался в Тихорецкой ЦРБ. Он заболел коронавирусом и у него развилась двухсторонняя пневмония. Врачи подключили пациента к ИВЛ, однако спасти его не удалось. Сопутствующие диагнозы мужчины — гипертония и хроническая сердечная недостаточность.

Такие же заболевания были и у 70-летней жительницы Сочи. Она скончалась в инфекционной больнице № 2 города-курорта. Причина смерти пациентки — двусторонняя ковидная пневмония.

В этом же госпитале ушел из жизни 52-летний житель Сочи с положительным анализом на COVID-19. Он больше двух недель находился на ИВЛ с воспалением легких. Пациент имел патологии сердечно-сосудистой системы.

Еще один летальный случай произошел в Славянской ЦРБ. Там в возрасте 58 лет умерла пациентка с двусторонней пневмонией [ее место жительства оперштаб не уточнил]. По данным оперштаба, у женщины также была бронхиальная астма.

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Шестой пациент, 60-летний житель Горячего Ключа, скончался в городской больнице. Мужчина находился на ИВЛ. Причиной его смерти стала двусторонняя ковидная пневмония. Также у него были сердечно-сосудистые заболевания.

К 27 ноября коронавирус официально подтвердился у 21 тыс. 573 жителей Кубани. Из них 579 человек скончались.

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