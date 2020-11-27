Из Испании экстрадировали мошенника, который занял 7 млн рублей для покупки дома в Краснодаре и не вернул долг

26 ноября экстрадировали мужчину из Барселоны, который похитил у знакомых 7 млн рублей через покупку дома в Краснодаре

В декабре 2013 года Александр Дерек попросил в долг у знакомого три млн рублей, чтобы купить дом в Краснодаре. Еще четыре млн рублей он занял у второго знакомого на ремонт нового жилья. Мужчина заверил займодателей, что в случае невозврата долга они смогут получить сам дом. Однако после получения суммы мужчина отказался возвращать долг, а дом оформил на другого человека. Из-за этого знакомые лишились возможности вернуть свои средства.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Обвиняемого объявили в международный розыск. Его задержали на территории Барселоны, Испания, и 26 ноября с участием российского Бюро Интерпола и ФСИН России доставили в московский аэропорт Шереметьево, сообщили в пресс-службе МВД России 26 ноября.

Жители Кубани используют различные схемы мошенничества. Как писали Юга.ру, в октябре в Анапе приговорили женщину, которая представлялась племянницей губернатора и вымогала у людей взятки. А в Сочи будут судить группу мошенников, которые рисовали на машинах вмятины и устраивали подставные ДТП.