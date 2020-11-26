Конец ноября на Кубани будет сухим и холодным

Краснодарский край

Распечатать

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 27 по 30 ноября

По данным краевого гидрометцентра, 27 ноября в Краснодаре без осадков и переменная облачность. В низинах и у водоемов ночью и утром туман. Ветер 3-8 м/с, днем — 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -1…1 °С, днем — 9-11 °С.

В целом по краю в пятницу также без осадков, утром местами туман и гололед. Ночью температура опустится до -3…2 °С, местами в восточной половине края до -3…-8 °С, на Азовском побережье — 1-6 °С. Днем воздух прогреется до 11 °С.

На Черноморском побережье 27 ноября переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, днем в Туапсинском районе местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит 2-7 °С, днем — 9-14 °С.

Читайте также:

В субботу и воскресенье на Кубани ветер 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут -3…2 °С, в юго-восточных предгорных районах — 0…-5 °С; днем — 8-13 °С. На Черноморском побережье в эти дни небольшая облачность и без осадков. В Туапсинском районе 29 ноября порывы ветра до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-9 °С, днем — 11-16 °С.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 27 ноября малооблачно и до 9 °С днем. В субботу и воскресенье будет сухая и ясная погода, воздух днем прогреется до 11-12 °С, ночью — до 0-1 °С.

Краснодар Погода

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Конец ноября на Кубани будет сухим и холодным
Мужчина с собакой из Ульяновска отправился в Сочи на велосипеде
Курорты Кубани на новогодние праздники будут загружены на 76%
В Краснодаре с начала 2020 года расселили 4 аварийных дома из 10 запланированных
В Сочи сменился глава Адлерского района
На Кубани будут судить мужчин, которые обманули дольщиков на 150 млн рублей

Лента новостей

Строго на юг

Покоряем Каверзинские водопады и заглядываем в Университетскую пещеру

Берегись автомобиля

Приметы и суеверия водителей, о которых вы могли не знать

Квартира, машина, смартфон

«Пятёрочка» снова исполняет мечты

Реклама на портале