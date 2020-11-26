Конец ноября на Кубани будет сухим и холодным

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 27 по 30 ноября

По данным краевого гидрометцентра, 27 ноября в Краснодаре без осадков и переменная облачность. В низинах и у водоемов ночью и утром туман. Ветер 3-8 м/с, днем — 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -1…1 °С, днем — 9-11 °С.

В целом по краю в пятницу также без осадков, утром местами туман и гололед. Ночью температура опустится до -3…2 °С, местами в восточной половине края до -3…-8 °С, на Азовском побережье — 1-6 °С. Днем воздух прогреется до 11 °С.