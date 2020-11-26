Мужчина с собакой из Ульяновска отправился в Сочи на велосипеде

Краснодарский край

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Путешественник из Гомеля решил встретить Новый год в Сочи и отправился туда из Ульяновска вместе с псом Шариком

Путешественник из Гомеля Сергей Ребко посылкой отправил свой велосипед в Ульяновск, чтобы оттуда выехать в Сочи. Мужчина с псом Шариком планирует проехать более 2,8 тыс. км. В день они преодолевают от 50 до 80 км в зависимости от погоды. Таким образом, путь до Сочи займет примерно 30 дней. Шарик едет в специальном прицепе, который прикреплен к велосипеду. Собаку Ребко подобрал во время поездки на Колыму.

«Сначала доберемся до границы с Азербайджаном, потом поворачиваем на Кавказские горы и 1,2 тыс. км едем по большому Кавказу, по горным перевалам зимой на велосипеде одни», — рассказал путешественник.

Он рассчитывает, что поездка в Сочи должна получиться интересной.  

Как писали Юга.ру, в апреле 2018 года российско-китайский путешественник Цзин Ли объехал на коне стадион «Фишт» в Сочи. Так он ознаменовал старт своего конного путешествия по городам чемпионата мира по футболу.

Животные путешествия Сочи

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