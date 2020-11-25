В Краснодаре временно изменится движение двух троллейбусов

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 25 ноября два троллейбуса изменят маршрут из-за ремонта

На проезжей части в районе перекрестка улиц Селезнева и Старокубанской вечером 25 ноября пройдут аварийные ремонтные работы. На этом участке произошел провал дороги из-за порыва теплотрассы. Сейчас на месте работают аварийные бригады.

«В зоне проведения аварийных работ нет многоквартирных домов и соцобъектов», — уточнили в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

В связи с ремонтом вечером 25 ноября троллейбусные маршруты № 13 и № 20 будут ходить по-другому, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Троллейбус № 13 «Бальнеолечебница — улица Благоева». Последние рейсы от Бальнеолечебницы поедут в 20:42, от улицы Благоева — в 21:49. После 21:00 транспорт от Бальнеолечебницы отправится в троллейбусное депо № 1.

Троллейбус № 20 «Ж/д вокзал «Краснодар-I» — Комсомольский микрорайон». Последние рейсы от ж/д вокзала поедут в 21:58, от Комсомольского микрорайона — в 21:08. После 21:15 транспорт из Комсомольского микрорайона отправится до троллейбусного депо № 2.

Краснодар Общественный транспорт Троллейбус

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