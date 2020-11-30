Медицинский центр «Анадолу» получил аккредитацию по интервенционной онкологии
26 ноября медицинский центр «Анадолу» сообщил о том, что стал третьим в мире обладателем звания «Аккредитованного центра интервенционной онкологии»
Заявка была подана в начале 2020 года, и, несмотря на сложности из-за пандемии, «Анадолу» прошел все три этапа аккредитации и подтвердил соответствие международным требованиям. Интервенционная онкология стала четвертым способом лечения онкологии в «Анадолу», наряду с медицинским, хирургическим и радиационным.
«Это позволяет найти оптимальный подход для каждого пациента. Интервенционная онкология — это новый и очень важный раздел радиологии, объединивший диагностику, лечение и паллиативную терапию рака и связанных с ним проблем с использованием малоинвазивных операций, выполняемых под визуальным контролем УЗИ, рентгенографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографий (КТ и МРТ)», — пояснил руководитель представительства «Анадолу» в Краснодаре Антон Казарин.
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Во время таких манипуляций, как абляция, биопсия, химиоэмболизация, радиоэмболизация, врачи в режиме реального времени отслеживает состояние пациента, состояние опухоли, сосудов, здоровых тканей и органов. Это позволяет снизить риск врачебной ошибки, сделать операции эффективнее, а процесс восстановления —короче.
Сегодня, когда перелеты осуществляются регулярно, клиника работает в обычном режиме, не считая новых правил эпидемиологической безопасности. Для получения бесплатной консультации профессоров «Анадолу» и организации поездки в клинику, расположенную в пригороде Стамбула, в Краснодаре работает ее представительство на ул. Северной, 326, оф. 821. Уточнить подробности можно по телефону 88622602722.
Медцентр «Анадолу» не оказывает медицинских услуг на территории РФ.
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