Медицинский центр «Анадолу» получил аккредитацию по интервенционной онкологии

26 ноября медицинский центр «Анадолу» сообщил о том, что стал третьим в мире обладателем звания «Аккредитованного центра интервенционной онкологии»

Заявка была подана в начале 2020 года, и, несмотря на сложности из-за пандемии, «Анадолу» прошел все три этапа аккредитации и подтвердил соответствие международным требованиям. Интервенционная онкология стала четвертым способом лечения онкологии в «Анадолу», наряду с медицинским, хирургическим и радиационным.



«Это позволяет найти оптимальный подход для каждого пациента. Интервенционная онкология — это новый и очень важный раздел радиологии, объединивший диагностику, лечение и паллиативную терапию рака и связанных с ним проблем с использованием малоинвазивных операций, выполняемых под визуальным контролем УЗИ, рентгенографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографий (КТ и МРТ)», — пояснил руководитель представительства «Анадолу» в Краснодаре Антон Казарин.