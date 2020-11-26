«Краснодар» сыграет с ФК «Химки» без зрителей
28 ноября футбольный клуб «Краснодар» проведет выездную игру с «Химками»
Матч 16-го тура Тинькофф-РПЛ пройдет без зрителей из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщили в твиттере «быков» 25 ноября:
«Друзья, матч в Химках пройдет без болельщиков. В Подмосковье продолжают действовать ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим матч пройдет без зрителей».
Игра начнется в 16:30.
Сейчас краснодарцы находятся на 9-й строчке таблицы РПЛ с 21 очками. «Химки» занимают 12-ее место с 15 очками.
Напомним, 24 ноября «Краснодар» проиграл испанской «Севилье» и упустил возможность выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
Друзья, матч в Химках пройдет без болельщиков 😥— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) November 25, 2020
В Подмосковье продолжают действовать ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции.
В связи с этим матч #ХимкиКраснодар пройдёт без зрителей.
Не выезжайте в столицу, поддержите «быков» у экранов телевизоров 🖤💚 pic.twitter.com/DyMBg7jtjF
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