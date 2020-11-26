На Кубани полицейские устроили погоню за пьяным водителем, который украл колонку

Краснодарский край

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25 ноября в полиции Краснодарского края рассказали о розыске мужчины, который украл акустическую колонку

На хуторе Екатериновском в Абинском районе водитель ВАЗ-21093 похитил у местного жителя портативную акустическую колонку и уехал в Крымский район. Сотрудники ДПС получили орииентировку и начали искать злоумышленника.

На дороге в районе станицы Троицкой полицейские заметили машину, похожую на разыскиваемую. Они потребовали остановиться, однако водитель не отреагировал и попытался скрыться.

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На большой скорости отечественная легковушка стала выезжать на встречку, преграждать дорогу для обгона и опасно маневрировать. Один из инспекторов ДПС сделал несколько предупредительных выстрелов вверх из табельного огнестрельного оружия. В результате преследуемый стал притормаживать и съехал в кювет. Водитель не пострадал, его задержали.

Нарушителем оказался ранее неоднократно судимый 27-летний местный житель. Медосвидетельствование показало, что он был пьян.

На мужчину составили административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ (Управлением транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Его арестовали на 10 суток. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ (Кража), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 25 ноября.

Как писали Юга.ру, в начале октября под Анапой сотрудники полиции 10 км гнались за водителем, а затем открыли огонь по его машине.

Абинский район Крымский район Полиция Хищение

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