В Сочи массажиста санатория осудили за сексуальное насилие над детьми

В Сочи вступил в законную силу приговор массажисту санатория, который развращал детей с ДЦП

Напомним, по данным следствия, в сентябре 2019 года житель Сочи совершил в отношении 6-летнего мальчика и 11-летней девочки насильственные действия сексуального характера. Позже его задержали и предъявили обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего).

Сочинец работал массажистом в санатории, где лечились дети с ДЦП. Преступления выявили по камерам видеонаблюдения. Адлерский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 17 лет с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием детей на 15 лет. Обвиняемый посчитал приговор слишком суровым и подал апелляционную жалобу, которую рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда.

«Рассмотрев материалы уголовного дела, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для смягчения приговора, оставив его без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.