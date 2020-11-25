В ковид-госпиталях Кубани зафиксировали еще 7 летальных случаев
В Краснодарском крае к 25 ноября умерли 566 человек с коронавирусом
Всего на Кубани зарегистрировали 21 тыс. 229 случаев инфицирования COVID-19. За время пандемии скончались 566 человек с коронавирусом, о 7 из них стало известно за последние сутки. Краевой оперштаб рассказал подробнее об этих случаях.
В Краевой клинической больнице № 1 скончалась 66-летняя жительница Выселковского района. Причиной смерти женщины стал коронавирус и двустороння пневмония. У пациентки был сахарный диабет, хроническая болезнь почек и сердечно-сосудистые заболевания.
40-летний житель Анапы с коронавирусом и воспалением легких умер в Краевой больнице № 2 в Краснодаре. Там мужчину подключили к ИВЛ. У него была миокардиодистрофия.
В Инфекционной больнице № 3 Новороссийска не смогли спасти 84-летнего местного жителя. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией на фоне коронавируса. У больного были сердечно-сосудистые заболевания.
В Сочи в Городской инфекционной больнице № 2 скончалась 52-летняя жительница курорта. У нее диагностировали двустороннюю ковидную пневмонию, ситуацию усугубили сердечно-сосудистые заболевания.
С такими же диагнозами умер 74-летний мужчина из Новопокровского района в Тихорецкой ЦРБ.
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Так, в Краснодарском крае третий день подряд фиксируют по 7 смертей, связанных с коронавирусом. Всего за прошлую неделю умерло 45 пациентов ковид-госпиталей региона.
В горбольнице Анапы врачи потеряли 81-летнюю местную жительницу. Из-за коронавируса у нее развилось воспаление легких. У пациентки также была гипертония.
Еще один летальный случай произошел в Афипском отделении Северской ЦРБ. Там умер 74-летний мужчина из Динского района, у которого выявили ковид и двустороннюю пневмонию. Больной страдал патологией сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом.
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