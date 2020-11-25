В ковид-госпиталях Кубани зафиксировали еще 7 летальных случаев

В Краснодарском крае к 25 ноября умерли 566 человек с коронавирусом

Всего на Кубани зарегистрировали 21 тыс. 229 случаев инфицирования COVID-19. За время пандемии скончались 566 человек с коронавирусом, о 7 из них стало известно за последние сутки. Краевой оперштаб рассказал подробнее об этих случаях.

В Краевой клинической больнице № 1 скончалась 66-летняя жительница Выселковского района . Причиной смерти женщины стал коронавирус и двустороння пневмония. У пациентки был сахарный диабет, хроническая болезнь почек и сердечно-сосудистые заболевания.