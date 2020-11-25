Парламент Кубани предложил возобновить госрегулирование оптовых цен на сжиженный газ
На сессии 25 ноября депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обсудили регулирование цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ)
Председатель профильного комитета ЗСК Владимир Чепель представил проект обращения по этому поводу к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Сегодня топливо на Кубани поставляется для более чем полумиллиона человек. Согласно правилам, утвержденным ФАС, при формировании розничных цен на газ должна учитываться его оптовая цена. А она, в свою очередь, рассчитывается, исходя из индексов, публикуемых на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой бирже. По итогам прошлого года стоимость тонны сжиженного газа составляла 18104 рубля.
Но госрегулирование цен газа, реализуемый производителями и оптовиками, не осуществляется. Отпускные цены на топливо с газонаполнительных станций Краснодарского края в первом полугодии 2020 года колебались от 18 до 43 тыс. рублей за тонну. При этом значения территориальных биржевых индексов на СУГ находились в диапазоне от 6466 до 30345 рублей.
Существующие правила не позволяют при формировании розничных цен учитывать колебания оптовой стоимости сжиженного газа, а учет выпадающих доходов на его оплату оптовикам предусмотрен только по прошествии года после их возникновения.
Для недопущения превышения предельных индексов изменения размеров платы, которую люди вносят за коммуналку, в апреле 2019 года депутаты ЗСК внесли изменения в краевой закон о дополнительных мерах соцподдержки отдельных категорий граждан при оплате коммунальных услуг. Поправки предусматривают оказание соцпомощи потребителям СУГ.
Сейчас ситуация с учетом мер господдержки приводит к дефициту оборотных активов у поставщиков сжиженного углеводородного газа. Все это может привести к росту розничных цен на топливо и даже к ограничению его поставок.
Читайте также:
В обращении к Мишустину кубанские парламентарии просят дать поручение соответствующим федеральным органам исполнительной власти возобновить госрегулирование оптовых цен на сжиженный газ. Если это невозможно, парламентарии предлагают рассмотреть внедрение механизмов, не допускающих значительных колебаний оптовых цен на СУГ.
«Сжиженный газ для бытовых нужд населения — товар особой социальной значимости. От регулярности его поставок, от цен на этот вид топлива зависят удобства и комфорт в домах более чем 10% всех жителей края. Действующие же сегодня принципы ценообразования несовершенны. Необходимо найти такие экономические механизмы, которые позволят ликвидировать значительные колебания оптовых цен на сжиженный газ и исключат перспективу резкого роста его стоимости. Газовое отопление — это обязательный стандарт качества жизни, и право на него имеет каждая кубанская семья», — заявил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.