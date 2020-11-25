Парламент Кубани предложил возобновить госрегулирование оптовых цен на сжиженный газ

На сессии 25 ноября депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обсудили регулирование цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ)

Председатель профильного комитета ЗСК Владимир Чепель представил проект обращения по этому поводу к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Сегодня топливо на Кубани поставляется для более чем полумиллиона человек. Согласно правилам, утвержденным ФАС, при формировании розничных цен на газ должна учитываться его оптовая цена. А она, в свою очередь, рассчитывается, исходя из индексов, публикуемых на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой бирже. По итогам прошлого года стоимость тонны сжиженного газа составляла 18104 рубля. Но госрегулирование цен газа, реализуемый производителями и оптовиками, не осуществляется. Отпускные цены на топливо с газонаполнительных станций Краснодарского края в первом полугодии 2020 года колебались от 18 до 43 тыс. рублей за тонну. При этом значения территориальных биржевых индексов на СУГ находились в диапазоне от 6466 до 30345 рублей.

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Существующие правила не позволяют при формировании розничных цен учитывать колебания оптовой стоимости сжиженного газа, а учет выпадающих доходов на его оплату оптовикам предусмотрен только по прошествии года после их возникновения. Для недопущения превышения предельных индексов изменения размеров платы, которую люди вносят за коммуналку, в апреле 2019 года депутаты ЗСК внесли изменения в краевой закон о дополнительных мерах соцподдержки отдельных категорий граждан при оплате коммунальных услуг. Поправки предусматривают оказание соцпомощи потребителям СУГ. Сейчас ситуация с учетом мер господдержки приводит к дефициту оборотных активов у поставщиков сжиженного углеводородного газа. Все это может привести к росту розничных цен на топливо и даже к ограничению его поставок.