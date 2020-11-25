Жители Кубани стали чаще отправлять посылки по номеру телефона

Партнерский Краснодарский край, Ростовская область

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Почта России сообщила о том, что новым бесплатным сервисом мобильного приложения компании воспользовалось более миллиона человек в РФ

Самыми активными пользователями функции в ЮФО стали ростовчане и краснодарцы.

Новый сервис доступен всем пользователям мобильного приложения Почты России. Чтобы сдать посылку быстро и без заполнения данных получателя, отправителю нужно ввести номер телефона адресата или выбрать его из телефонной книги. Далее — оформить предоплату посылки, принести ее в отделение и показать оператору штрих-код. Сотрудник почты отсканирует этот код, распечатает его и наклеит на посылку. Указывать адрес и фамилию получателя не требуется.

Сервис доступен, если получатель разрешил принимать посылки по номеру телефона и указал свой адрес в мобильном приложении Почты России. При этом отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя, а персональные данные будут скрыты.

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Чтобы включить функцию отправки по номеру телефона, в приложении Почты России надо выбрать «Мой профиль» во вкладке «Еще», указать свой почтовый адрес (он нужен для привязки отделения почтовой связи, куда будут приходить посылки) и активировать функцию «Отправка по номеру телефона». Посылка будет доставлена до востребования в то отделение почтовой связи, к которому относится адрес, указанный в профиле получателя. Он, в свою очередь, сможет отслеживать каждый этап перемещения посылки, которая автоматически добавляется в мобильное приложение,  и забрать ее сможет так же быстро — по штрих-коду в своем почтовом отделении.

«Новый сервис, как и другие электронные сервисы Почты России, позволяет значительно сократить время обслуживания на почте, что особенно актуально в условиях пандемии», — сказала директор УФПС Краснодарского края Елена Бабак.

В мобильном приложении компании клиенты также могут найти ближайшее почтовое отделение, узнать график его работы и записаться на обслуживание в удобное время.

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