В Сочи приговорили к обязательным работам мужчину, который пинал машину ДПС и оскорблял полицейских

24 ноября стал известен приговор приезжему мужчине из Сочи, видео с которым распространилось в соцсетях в августе

Напомним, в августе в Сочи задержали 48-летнего мужчину из Москвы. Водитель автомобиля Mercedes-Benz не остановился по требованию сотрудника ДПС и попытался скрыться, но патрульная машина догнала его. Мужчина начал агрессивно себя вести, оскорблял полицейских, бил ногой патрульный автомобиль и говорил: «Посмотри на номера, дебил».

В краевой прокуратуре уточнили, что мужчина нецензурно выражался, угрожал инспектору ДПС неприятностями на службе, так как он якобы имеет влиятельных друзей.

В отношении него составили протоколы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), а также завели уголовное дело по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).

Приговор водителю вынес Адлерский суд. Присяжные заседатели согласились с позицией государственного обвинителя и признали москвича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ.

Суд учел наличие малолетнего ребенка на иждивении столичного гостя. Он по-прежнему остается на курорте под подпиской о невыезде. Приговором мужчине назначили наказание в виде 280 часов обязательных работ, уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 24 ноября.