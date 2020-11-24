В Сочи задержали мотоциклиста, который ездил по городу в форме ДПС

В Сочи сотрудники ГАИ задержали мотоциклиста, который в форме инспектора ДПС ездил и нарушал правила дорожного движения

Мужчина ездил по дорогам курорта на байке и нарушал правила дорожного движения. Нарушителем оказался 24-летний житель Кемеровской области. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что мотоцикл остановили на одной из улиц Сочи. Шутника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Против нарушителя составили пять административных материалов. В том числе по ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ (Незаконное ношение форменной одежды), ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (Выезд на встречную полосу), ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке) и другие. Собранные материалы направили в суд для рассмотрения по существу

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