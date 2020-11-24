В Сочи детеныша леопарда назовут Лео

В Сочи выбрали имя котенку переднеазиатского леопарда, который родился в Центре восстановления леопарда на Кавказе

Напомним, в июле 2020 года у самца Задига и самки Андреа в очередной раз появился детеныш. Тогда специалисты рассказывали, что его пол можно будет установить через два месяца, во время вакцинации. Сочинский нацпарк показывал видео из вольера, где живет котенок, а также предложил людям помочь в выборе имени для животного.

В пресс-службе Сочинского нацпарка 28 октября рассказали, что провели вакцинацию котенка: ему сделали прививку, определили вес и половую принадлежность. Он оказался самцом.

По традиции после вакцинации и определения пола котятам выбирают клички. Обычно их называют в честь местных географических названий. Однако в этот раз имя животному выбрали участники конкурса, который проводил нацпарк. Более чем за два месяца в редакцию пришло свыше 500 разных имен, жюри выбрало пять лучших мужских имен — Лео, Архыз, Джамал, Алмаз и Симба. Кличку победителя определило народное голосование.

«По результатам голосования за Лео отдали 429 голосов — 52,64 %. Таким образом, котенка будут звать Лео», — сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Как писали Юга.ру, в сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе в октябре произошло пополнение. Два котенка 11 октября родились у пары переднеазиатских леопардов — Чери из Ирана и Алоуса из Туркмении. Они стали родителями уже четвертый раз.