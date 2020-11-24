Жителей Сочи предупредили о налипании мокрого снега и гололедице

В горном кластере Сочи 25 ноября синоптики обещают налипание мокрого снега и гололедицу

«Все городские службы переведены в усиленный режим работы», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

По данным синоптиков, ночью и утром 25 ноября в предгорьях и горах курорта местами ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах возможна гололедица.

Представитель пресс-службы отметила, что в Краснополянском поселковом округе подготовили технику для расчистки проезжей части и противогололедные реагенты. Спасатели рекомендовали жителям города и туристам соблюдать меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

Отметим, что в ночь на 24 ноября на курорте зафиксировали первые заморозки, а 19 ноября снегопад накрыл Красную Поляну.