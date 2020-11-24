В Адыгее арестовали директора фармкомпании по делу о взятке для победы в аукционе

В Адыгее руководитель компании по оптовой поставке фармацевтической продукции попала под следствие из-за взятки в 1,7 млн рублей должностному лицу

По данным следствия, с июня 2019 года по февраль 2020-го директор фармкомпании передавала деньги заместителю главного врача одной из больниц Адыгеи за победу ее организации в электронных аукционах. Размер взятки составил 1,7 млн рублей. В итоге медучреждение и фармкомпания заключили контракты по поставке медицинской продукции на сумму не менее 16 млн рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.

По материалам, поступившим из МВД России по Адыгее, в отношении руководителя фарацевтической компании возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере). В пресс-службе МВД по Адыгее уточнили, что санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По уголовному делу проводится следствие, устанавливаются все обстоятельства преступных действий. Суд отправил фигурантку дела под домашний арест.

В марте Юга.ру рассказывали, что в Адыгее выявили картельный сговор при госзакупках товаров для медучреждений. В июле СК сообщил, что на руководителя центра по обеспечению деятельности госучреждений, подведомственных минздраву Адыгеи, завели дело за получение взятки.