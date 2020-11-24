МТС предложил кубанским бизнесменам протестировать умные сервисы

Сервисы сбора данных и наблюдения будут особо интересны в сфере ЖКХ — управляющим и ресурсоснабжающим организациям Краснодарского края. Технологии телеучета позволяют удаленно снимать показания счетчиков электричества и воды, контролировать температуру и влажность в помещениях. Их внедрение стало обязательным с этого года: поставщики энергоресурсов обязаны обеспечить население умными счетчиками до 2023 года.

В специализированном офисе МТС для корпоративных клиентов представлены наиболее востребованные цифровые сервисы. Это системы мониторинга приборов учета энергоресурсов, видеонаблюдения, облачной аналитики и комплекс термометрии. Сервисы облачного видеонаблюдения и аналитики помогают дистанционно контролировать удаленные объекты. Система с помощью видеокамер распознает лица, движущиеся объекты, фиксирует нарушения и следит за непрерывностью производства.

Автоматизированные системы термометрии стали актуальны в условиях пандемии, потому что позволяют дистанционно и с максимальной точностью контролировать состояние здоровья каждого посетителя еще на входе. Такой комплекс может быть интегрирован со службой безопасности компании для идентификации личности и контроля за людьми с подозрением на болезнь. Такие сервисы удобны на крупных предприятиях, в торговых центрах, учебных заведениях и других местах с высокой проходимостью и скоплением людей.

«Если раньше мы рассматривали цифровые сервисы, прежде всего, как инструмент оптимизации издержек и контроля за качеством бизнес-процессов, то сегодня к этим параметрам добавились безопасность и охрана здоровья. Все вынуждены быстро учиться работать в новых условиях, и мы готовы помогать в этом предпринимателям. Посетители нашего специального офиса в Краснодаре смогут не только визуально оценить комплексы цифровых сервисов, но и протестировать их работу в свете индивидуальных бизнес-целей. На все вопросы по применению и работе сервисов смогут ответить эксперты нашего офиса», — сказала директор по работе с корпоративными клиентами МТС в Краснодарском крае Елена Усенко.

Цифровое пространство расположено в Краснодаре, на ул. Янковского, 169, 10 этаже.