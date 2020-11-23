В Сочи женщина после ссоры с сестрой ушла из дома и застряла в зарослях ежевики

Накануне ночью в районе села Верхнениколаевское в Хостинском районе Сочи 38-летняя женщина после ссоры с сестрой ушла из дома в дождь, заблудилась и застряла в зарослях ежевики. Ее родственница обратилась за помощью к спасателям в 3:00: она услышала крики о помощи с дороги, но смогла туда дойти по скользкому склону.

Прибыв в район поиска, спасатели разделились на две группы. Через некоторое время сотрудники МЧС нашли пропавшую женщину в 500 метрах от дороги. В темноте она забрела в колючие кусты ежевики и не смогла выбраться. Спасатели передали ее в руки сестры, медицинская помощь участницам происшествия не потребовалась.

«Женщина приехала в Сочи из Уфы и не знала особенности горной местности, где так легко заблудиться», — уточнили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писали Юга.ру, в октябре в горах Сочи после заката заблудилась туристка из Москвы.