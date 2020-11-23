В Сочи вылечили шакала, которого сбила машина

23 ноября портал Юга.ру узнал о самочувствии шакала, которого спасли в Сочи

Молодой самец шакала возрастом до года попал под колеса машины на дороге Адлер — Красная Поляна. Туристы доставили животное в ветеринарную клинику, где ему оказали первую помощь. Затем хищника передали в вольерный комплекс «Лаура» Кавказского заповедника. Заведующая комплексом Наталья Требоганова 23 ноября рассказала порталу Юга.ру, что животное выхаживали бережно, как больного ребенка. «Шакал не мог ходить, только переползал. Он получил не только серьезную черепно-мозговую травму, но и сломал челюсть, — отметила Требоганова. — Зверь вначале не мог прожевать куски мяса, потому специально для него готовили фарш».