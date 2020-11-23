В Сочи наблюдали парение над морем

Утром 23 ноября очевидцы засняли белую дымку над Черным морем и выложили в соцсети . Местные фенологи [специалисты по наблюдениям за сезонными явлениями природы] объяснили порталу Юга.ру природу дымки над акваторией. Обильный туман образовался из-за контраста температур воздуха и морской воды. Утром в Сочи похолодало до 0-5 °С, при этом морская вода еще не успела остыть ниже 16 °С.

На сайте спеццентра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей напомнили, что в октябре 2020 года, как и в августе-сентябре, наблюдалась положительная аномалия температуры воздуха. Среднемесячное значение превысило климатическую норму на 3,9 °С. По итогам ноября средняя месячная температура воздуха тоже ожидается в пределах и выше нормы.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи 19 ноября снегопад накрыл горный поселок Красная Поляна.