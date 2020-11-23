«Это нарушение прав человека». Власти Краснодара высказались об отключенных от отопления домах в Юбилейном микрорайоне
23 ноября в администрации Краснодара прошла планерка, на которой обсудили ход отопительного сезона
В Краснодаре числятся 236 котельных, из них работают 235. Еще одна, ТСЖ «Солнечное» на проспекте Чекистов, не оплачивала вовремя газ компании «Газпром межрегионгаз Краснодар». Из-за задолженности в 3,5 млн рублей поставку газа остановили. В результате без тепла остались три многоквартирных дома, которые питаются от котельной.
Управление по жилищным вопросам инициировало проверку ТСЖ, специалисты составили акт о нарушениях. Также акт составили на компанию «Газпром межрегионгаз Краснодар», чтобы привлечь ее к административной ответственности. Кроме того, 22 ноября жители домов провели встречу, на которой проголосовали за смену собственника и председателя ТСЖ.
«Председатель ТСЖ практически не шел на контакт. Деньги, собранные за горячую воду, в течение всего периода он передавал за электроэнергию, еще за что-то. А за газ платил в последнюю очередь. Накопился долг в сумме 2 млн рублей плюс 1,5 млн «Межрегионгаз Краснодар» выставил после судебного разбирательства», — прокомментировал ситуацию начальник управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик.
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Он добавил, что в последнюю пятницу ТСЖ в «ручном режиме» оплатило 239 тыс. рублей из 2 млн, на этой неделе планируют собрать еще около 300 тыс. рублей. Администрация города совместно с министерством ТЭК и ЖКХ края 23 ноября «займется Межрегионгазом», чтобы уже сегодня запустить тепло.
В свою очередь, председатель гордумы Вера Галушко отметила, что поставщики не имеют права отключать горячую воду и отопление в зимний период:
«Это нарушение прав человека. Есть другие рычаги воздействия на тех, кто не оплачивает. А мы лишаем возможности жить в тепле всех — и тех, кто законопослушен. И с этим «Регионгазом» насаемся уже сколько времени. Никаких мер воздействия не можем применить к нему. Так же нельзя».
Еще до полудня портал Юга.ру обратился в «Газпром межрегионгаз Краснодар», но спустя шесть часов пресс-служба компании не смогла прокомментировать ситуацию с отключением тепла в трех многоэтажках в ЮМР. Редакция продолжает ждать комментарий.
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