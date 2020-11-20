В Сочи дерево упало на машину

Краснодарский край

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В Сочи 19 ноября дерево пробило лобовое стекло проезжающему автомобилю

Накануне в поселке Кудепста Хостинского района дерево упал на проезжающий автомобиль: ему пробило лобовое стекло и помяло крышу. На место происшествия прибыла дежурная смена службы спасения. Упавшие ветки также повредили другую машину. Ствол дерева перегородил проезжую часть.

В пресс-службе МКУ «Служба спасения города Сочи» сообщили, что спасатели распилили аварийное дерево и убрали его с дороги.

Как писали Юга.ру, в сентябре 2019 года в Краснодаре во дворе детского сада № 48 на улице Красной во время прогулки детей рухнуло дерево. В результате пострадали две двухлетние девочки. Позже одна из них умерла. Также перелом ноги получила воспитательница.

Автомобили Сочи

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