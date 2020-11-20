В Чечне в детсаду вместо супергероев на стенах нарисовали Ахмата-Хаджи Кадырова и героев Кавказской войны
В чеченском детском центре после критики Кадырова стерли изображения супергероев Marvel, несмотря на протесты собственника
Напомним, 16 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров осматривал новый жилой комплекс в городе Курчалой, где зашел в детский игровой центр в одном из зданий. На стенах он увидел изображения персонажей американских фильмов и комиксов Marvel: Железного Человека, Капитана Америку и Тора.
Кадырову не понравились «выдуманные персонажи» и он потребовал разместить на стенах фотографии чеченских героев.
На следующий день стало известно, что инвестор детского центра отказался менять героев Marvel. По его словам, фотографии главы республики не место в детском развлекательном центре, сообщил телеканал «360».
Несмотря на протест инвестора, к 20 ноября на стенах детского центра появились изображения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и героев Кавказской войны конца XVIII — XIX веков.
Глава Чечни рассказал РИА «Новости», что поручил заменить изображения американских персонажей на национальных героев во всех детских центрах и площадках республики.
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