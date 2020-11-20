В Чечне в детсаду вместо супергероев на стенах нарисовали Ахмата-Хаджи Кадырова и героев Кавказской войны

В чеченском детском центре после критики Кадырова стерли изображения супергероев Marvel, несмотря на протесты собственника

Напомним, 16 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров осматривал новый жилой комплекс в городе Курчалой, где зашел в детский игровой центр в одном из зданий. На стенах он увидел изображения персонажей американских фильмов и комиксов Marvel: Железного Человека, Капитана Америку и Тора.

Кадырову не понравились «выдуманные персонажи» и он потребовал разместить на стенах фотографии чеченских героев.