В Сочи из-за снегопада группа туристов не смогла спуститься с перевала Аишхо

Накануне в 21:20 один из участников туристической группы передал тревожный сигнал спасателям. Оказалось, что девять жителей Сочи поднялись на перевал Аишхо, который находится на высоте почти 2,5 тыс. метров над уровнем моря. Там пошел сильный снег, и молодые люди не смогли спуститься с горы. От непогоды они укрылись в балаганах.

Телефоны туристов почти полностью разрядились, а теплая одежда и обувь была не у всех. Автомобиль УАЗ, на котором поднялись отдыхающие, увязла в грязи. Спасатели на машине высокой проходимости смогли подняться только чуть выше водопада Пслух. Далее они шли пешком три часа.

«Туристов спустили на базу Краснополянского подразделения, напоили чаем, дали подзарядить мобильные телефоны. Затем сочинцы уехали на такси домой», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писали Юга.ру, в октябре в Сочи туристы с двумя детьми заблудились в лесу.

Напомним, туристы часто теряют ориентацию в горах Сочи. Самый громкий случай в этом году произошел в начале сентября. Тургруппа из Твери, в составе которой было трое взрослых и восемь детей в возрасте от 9 до 16 лет, утром 6 сентября ушла в поход в районе вершины Роза Пик и не вернулась. Туристы вышли на связь на следующий день, спасатели выяснили, что они находятся на горе Ачишхо, после чего к ним был направлен вертолет Ми-8 для эвакуации.