Власти Анапы решили не выдавать разрешение на строительство домов без проекта территории с парковками и зелеными зонами
19 ноября в администрации Анапы прошло заседание общественного градостроительного совета с депутатами, архитекторами, экологами и общественниками
Мэр Анапы Василий Швец решил выдавать разрешения на строительство только после обсуждения проекта планировки территории. На ней должны быть учтены возможная численность населения, объекты социальной инфраструктуры и развитие дорожной сети. Также на совете предложили разработать отдельные нормы градостроительства для курортных городов.
Ранее рабочая группа проанализировала список из 122 объектов капитального строительства, имеющих признаки нарушения. В результате отменили разрешение на строительство ЖК «Акварель», в котором планировались 24 9-этажных дома. Также нарушения выявили при строительстве ЖК «Парадный», «Приоритет» и «Консул». Специалисты выяснили, что в проектах отсутствуют зеленые зоны, было недостаточно парковок и превышалась плотность застройки. Застройщиков пригласили на следующие заседания, где они должны будут озвучить предложения по решению проблемы.
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«Я против долгостроев и нарушений прав дольщиков, поэтому застройщики должны быть готовы доложить градостроительному совету о компенсационных мероприятиях, которые полностью закроют все недочеты текущего многоэтажного строительства. В первую очередь это парковочные места и общественные благоустроенные территории», — заключил мэр Анапы Василий Швец.
В пресс-службе мэрии добавили, что проектные институты и экспертов, которые выдавали положительное заключение по таким объектам, будут заносить в черный список. Позже его опубликуют на сайте администрации.
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