Власти Анапы решили не выдавать разрешение на строительство домов без проекта территории с парковками и зелеными зонами

Краснодарский край

Распечатать

19 ноября в администрации Анапы прошло заседание общественного градостроительного совета с депутатами, архитекторами, экологами и общественниками

Мэр Анапы Василий Швец решил выдавать разрешения на строительство только после обсуждения проекта планировки территории. На ней должны быть учтены возможная численность населения, объекты социальной инфраструктуры и развитие дорожной сети. Также на совете предложили разработать отдельные нормы градостроительства для курортных городов.

Ранее рабочая группа проанализировала список из 122 объектов капитального строительства, имеющих признаки нарушения. В результате отменили разрешение на строительство ЖК «Акварель», в котором планировались 24 9-этажных дома. Также нарушения выявили при строительстве ЖК «Парадный», «Приоритет» и «Консул». Специалисты выяснили, что в проектах отсутствуют зеленые зоны, было недостаточно парковок и превышалась плотность застройки. Застройщиков пригласили на следующие заседания, где они должны будут озвучить предложения по решению проблемы.

Читайте также:

«Я против долгостроев и нарушений прав дольщиков, поэтому застройщики должны быть готовы доложить градостроительному совету о компенсационных мероприятиях, которые полностью закроют все недочеты текущего многоэтажного строительства. В первую очередь это парковочные места и общественные благоустроенные территории», — заключил мэр Анапы Василий Швец.

В пресс-службе мэрии добавили, что проектные институты и экспертов, которые выдавали положительное заключение по таким объектам, будут заносить в черный список. Позже его опубликуют на сайте администрации.

Анапа Благоустройство Василий Швец Инфраструктура Строительство

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

В центре Майкопа построят новую набережную
Роспотребнадзор Кубани назвал увеличивающееся число коронавирусных случаев «стабилизацией темпов прироста»
В Краснодаре произошел крупный пожар на складе
Первышов заступился за сапожника дядю Гришу, который может остаться без работы из-за иска мэрии Краснодара
На Кубани будут судить мужчину, который цепью задушил собаку на глазах ребенка
Власти Анапы решили не выдавать разрешение на строительство домов без проекта территории с парковками и зелеными зонами

Лента новостей

Статьи

«В девяностых России впервые дали подышать»

Игорь Шулинский — о своем журнале «Птюч» и о Граале, который мы все потеряли

Статьи Партнерский

Новая эра

Для геймеров создали Wi-Fi-роутер с искусственным интеллектом

Статьи

«Спутник» и погромы

Тайная история «летающей тарелки» из Краснодара

Реклама на портале