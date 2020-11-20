Власти Анапы решили не выдавать разрешение на строительство домов без проекта территории с парковками и зелеными зонами

Мэр Анапы Василий Швец решил выдавать разрешения на строительство только после обсуждения проекта планировки территории. На ней должны быть учтены возможная численность населения, объекты социальной инфраструктуры и развитие дорожной сети. Также на совете предложили разработать отдельные нормы градостроительства для курортных городов.

Ранее рабочая группа проанализировала список из 122 объектов капитального строительства, имеющих признаки нарушения. В результате отменили разрешение на строительство ЖК «Акварель», в котором планировались 24 9-этажных дома. Также нарушения выявили при строительстве ЖК «Парадный», «Приоритет» и «Консул». Специалисты выяснили, что в проектах отсутствуют зеленые зоны, было недостаточно парковок и превышалась плотность застройки. Застройщиков пригласили на следующие заседания, где они должны будут озвучить предложения по решению проблемы.