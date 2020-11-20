«Ростелеком» повысит стоимость услуг проводного радиовещания

Партнерский Адыгея, Дагестан, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

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С 1 декабря «Ростелеком» изменит тарифы на услуги проводного радиовещания

С начала декабря 2020 года услуги «Предоставление доступа к сети проводного радиовещания» и «Предоставление в пользование абонентской радиоточки» будут стоить 200 рублей в месяц.

Спецпроект Юга.ру:

Изменения коснутся абонентов «Ростелеком» в Адыгее, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также Краснодарского и Ставропольского края. В Дагестане при этом аналогичные услуги будут стоить 170 рублей в месяц.

Подробности об услугах можно получить по телефону 8-800-1000-800, сообщили в пресс-службе ПАО «Ростелеком».

Как писали Юга.ру, в ноябре «Ростелеком» запустил сервис оплаты услуг по QR-коду, обеспечил связью музей «Россия — Моя история» в Пятигорске и перенес информационные системы Danone на свою облачную инфраструктуру.

Радио Ростелеком Цены

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