«Ростелеком» повысит стоимость услуг проводного радиовещания

С 1 декабря «Ростелеком» изменит тарифы на услуги проводного радиовещания

С начала декабря 2020 года услуги «Предоставление доступа к сети проводного радиовещания» и «Предоставление в пользование абонентской радиоточки» будут стоить 200 рублей в месяц.

Изменения коснутся абонентов «Ростелеком» в Адыгее, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также Краснодарского и Ставропольского края. В Дагестане при этом аналогичные услуги будут стоить 170 рублей в месяц.

Подробности об услугах можно получить по телефону 8-800-1000-800, сообщили в пресс-службе ПАО «Ростелеком».