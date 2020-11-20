Абинский ЭлектроМеталлургический завод получил золотую медаль на международной выставке «Металл-Экспо 2020»
В середине ноября в Москве прошла 26-я международная выставка «Металл-Экспо 2020», на которой был представлен Абинский ЭлектроМеталлургический завод
Выставка прошла с 10 по 13 ноября, ее посетили более 6,5 тыс. человек. Участие приняли 300 компаний, среди них — Абинский ЭлектроМеталлургический завод (АЭМЗ).
Завод наградили золотой медалью за освоение производства холоднодеформируемой бунтовой арматурной стали периодического профиля класса B500B (SKID), которая соответствует стандартам DIN488 и нормативным требованиям России и Европы. Также стенд холдинга «Новосталь-М», в который входит АЭМЗ, стал лучшей экспозицией на выставке и получил награду, рассказали в пресс-службе завода 19 ноября.
На «Металл-Экспо» обсудили расширение сотрудничества по поставкам проволоки с цинк-алюминиевым покрытием для производителей габионов [контейнеров из проволоки — Юга.ру] и изделий для звероферм. Также представители завода наладили контакты с новыми производителями строительного крепежа и с компаниями, которые планируют замещать импортную омедненную сварочную проволоку на отечественные изделия.
Напомним, в сентябре у Юга.ру вышел материал о том, как АЭМЗ воспитал поколение кубанских металлургов. Тогда же стало известно, что предприятие запустило бригаду собственной скорой помощи.
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