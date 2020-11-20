Шесть кубанцев за сутки умерли в регионе от коронавируса

Краснодарский край

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Оперштаб Краснодарского края 20 ноября сообщил о смерти шести пациентов с коронавирусом

Напомним, за прошлый день на Кубани зафиксировали 172 новых случаях коронавируса и шесть летальных исходов. Пациенты с ковидом умерли в больницах Краснодара, Горячего Ключа, Кропоткинского, Лабинского и Крымского районов, уточнили в оперштабе Краснодарского края.

В краевой клинической больнице № 1 Краснодара скончались два пациента — 82-летний горожанин и 57-летняя жительница Приморско-Ахтарского района. У обоих был подтвержденный COVID-19.

Житель Краснодара попал в больницу в тяжелом состоянии. Диагнозы пациента — двухсторонняя пневмония и гипертония. У 57-летней пациентки были хроническая болезнь почек и анемия.

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Врачам Тихорецкой ЦРБ не удалось спасти 71-летнего жителя Кропоткина. Из-за коронавируса у него развилась двусторонняя пневмония, пациента подключили к ИВЛ. Он также страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.

В Лабинской ЦРБ скончался 67-летний житель муниципалитета. Компьютерная томография выявила у пациента двустороннюю полисегментарную пневмонию, тест на COVID-19 дал положительный результат. У мужчины были патологии сердечно-сосудистой системы и гипертония.

Еще один летальный случай произошел в Крымской ЦРБ. Там умерла 61-летняя анапчанка. Причиной смерти стали ковид и двухсторонняя пневмония. У женщины также было диффузное сосудистое поражение головного мозга.

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В городской больнице Горячего Ключа медики не смогли спасти жительницу Белореченска. Ей было 66 лет, пациентка находилась на ИВЛ. Диагнозы пенсионерки: коронавирус, двухсторонняя полисегментарная пневмония, сердечно-сосудистые заболевания и гипертония.

Всего за время пандемии на Кубани коронавирусом заразилиь 20 тыс. 376 человек, из них 533 умерли.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Эпидемии

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