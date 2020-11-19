Съезд мусульман переизбрал муфтия Адыгеи и Кубани

В Майкопе 19 декабря состоялся отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края (ДУМ РА и КК)

Из-за пандемии коронавируса съезд прошел в режиме видеоконференции, в которой приняли участие делегаты местных религиозных организаций двух субъектов. Они и выбрали нового главу муфтията.

Как рассказали порталу Юга.ру в Духовном управлении мусульман, на пост муфтия выдвигалась только одна кандидатура. В результате тайного голосования за Аскарбия Карданова проголосовало большинство делегатов, он останется главой мусульман республики и края на ближайшие четыре года.

«Всего было 83 делегата, против нет ни одного голоса, воздержалось 7 человек», — уточнили в управлении.

Кроме того, на съезде сформировали новый состав совета ДУМ РА и КК, а также ревизионной комиссии.