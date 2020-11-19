Съезд мусульман переизбрал муфтия Адыгеи и Кубани
В Майкопе 19 декабря состоялся отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края (ДУМ РА и КК)
Из-за пандемии коронавируса съезд прошел в режиме видеоконференции, в которой приняли участие делегаты местных религиозных организаций двух субъектов. Они и выбрали нового главу муфтията.
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Как рассказали порталу Юга.ру в Духовном управлении мусульман, на пост муфтия выдвигалась только одна кандидатура. В результате тайного голосования за Аскарбия Карданова проголосовало большинство делегатов, он останется главой мусульман республики и края на ближайшие четыре года.
«Всего было 83 делегата, против нет ни одного голоса, воздержалось 7 человек», — уточнили в управлении.
Кроме того, на съезде сформировали новый состав совета ДУМ РА и КК, а также ревизионной комиссии.
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Карданов отчитался о работе за четыре года и отметил, что этот год стал большим испытанием из-за коронавируса. Он рассказал, что сейчас идет реконструкция соборной мечети в Майкопе, работы планируют завершить в декабре. Также в 2020 году глава Адыгеи Мурат Кумпилов законодательно закрепил Курбан-байрам как праздничный день.
Напомним, Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края зарегистрировано Минюстом РФ и ведет свою деятельность по возрождению Ислама согласно уставу, принятому на съезде мусульман 13 марта 1993 года.
Сегодня на территории Адыгеи и Кубани действуют 47 молельных комнат, небольшие придорожные мечети вдоль магистралей с высоким трафиком, а также 53 мечети, в том числе и построенный в 2017 году Исламский культурный центр в Сочи.
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