В Краснодаре до конца ноября планируют снести самострой на улице Альпийской

Напомним, дом на Альпийской, 17 возводили с нарушениями градостроительных норм и без документации. Тем не менее, застройщик начал продавать квартиры дольщикам. Администрация Краснодара подала в суд, в 2018 году было принято решение о сносе. Это должен был сделать собственник, однако он не исполнил решение суда. Ему назначили неустойку — по 1 тыс. рублей в день.

22 октября 2020 года здание начали сносить, а вместе с ним — еще один самострой в поселке Краснодарском, 1/1. После того, как дольщики пытались помешать спецтехнике по второму адресу, администрация приняла решение приостановить снос обоих домов и провести встречу с инициативными группами по каждому из объектов.