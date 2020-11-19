В Краснодаре до конца ноября планируют снести самострой на улице Альпийской

Краснодарский край

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18 ноября портал Юга.ру получил от мэрии Краснодара ответ на вопросы о сносе одного из самостроев

Напомним, дом на Альпийской, 17 возводили с нарушениями градостроительных норм и без документации. Тем не менее, застройщик начал продавать квартиры дольщикам. Администрация Краснодара подала в суд, в 2018 году было принято решение о сносе. Это должен был сделать собственник, однако он не исполнил решение суда. Ему назначили неустойку — по 1 тыс. рублей в день.

22 октября 2020 года здание начали сносить, а вместе с ним — еще один самострой в поселке Краснодарском, 1/1. После того, как дольщики пытались помешать спецтехнике по второму адресу, администрация приняла решение приостановить снос обоих домов и провести встречу с инициативными группами по каждому из объектов.

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Портал Юга.ру направил запрос в пресс-службу администрации, в котором задал вопросы об итогах встречи с дольщиками, и 18 ноября получил ответ. В ходе встречи было решено исполнить решение суда о сносе многоквартирного жилого дома. На вопрос редакции о том, существуют ли юридические перспективы продолжения строительства объекта, в пресс-службе мэрии ответили следующее:

«После завершения работ по сносу самовольно возведенного многоквартирного жилого дома собственник вправе использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением».

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В мэрии добавили, что территория находится в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами. Совершить снос объекта планируют через 48 дней с момента заключения контракта с подрядчиком «СтройКомплекс-А» от 19 октября. Закончить работы планируют в конце ноября.

Также Юга.ру поинтересовались, будет ли администрация города оказывать материальную либо юридическую помощь владельцам квартир. Власти ответили, что граждане вправе обратиться в суд для защиты нарушенных прав, а также с заявлением к застройщику о взыскании средств.

Жилье Краснодар Недвижимость Обманутые дольщики Самострой Строительство Суд

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