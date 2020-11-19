Компания ССК попала в топ-3 застройщиков Кубани по вводу жилья

По объемам строительства на 1 ноября компания ССК заняла второе место среди застройщиков Краснодарского края

Общий рейтинг застройщиков по России и отдельный рейтинг для каждого региона составил проект «Единый ресурс застройщиков».

В топ-3 строительных компаний по вводу жилья в Краснодарском крае компания ССК попала в начале 2020 года, улучшив свои позиции на три строчки. Осенью проект обновил рейтинг, и по объемам строительства на 1 ноября ССК занимает 2-е место среди застройщиков Кубани и 13-е — среди строительных компаний России.

С начала 2020 года ССК ввела в эксплуатацию 75 тыс. кв. метров жилья. На долю компании приходится 5,7% от всех домов, сданных в регионе с начала года. Сейчас ССК возводит 881,2 тыс. кв. метров жилья. «Мы сейчас реализуем несколько крупных проектов жилых комплексов. Это ЖК «Дыхание» в районе улицы Дорожной, «Лучший» в районе Петра Метальникова, «Фонтаны» на улице Старокубанской», — уточнил гендиректор ССК Александр Мелишев.

Всего в Краснодарском крае с января по сентябрь 2020 года сдали в эксплуатацию 2,9 млн кв. метров жилья, из них 1,55 млн кв. метров ввели застройщики. По объемам жилищного строительства Кубань входит в тройку регионов-лидеров.