Компания ССК попала в топ-3 застройщиков Кубани по вводу жилья
По объемам строительства на 1 ноября компания ССК заняла второе место среди застройщиков Краснодарского края
Общий рейтинг застройщиков по России и отдельный рейтинг для каждого региона составил проект «Единый ресурс застройщиков».
В топ-3 строительных компаний по вводу жилья в Краснодарском крае компания ССК попала в начале 2020 года, улучшив свои позиции на три строчки.
Осенью проект обновил рейтинг, и по объемам строительства на 1 ноября ССК занимает 2-е место среди застройщиков Кубани и 13-е — среди строительных компаний России.
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С начала 2020 года ССК ввела в эксплуатацию 75 тыс. кв. метров жилья. На долю компании приходится 5,7% от всех домов, сданных в регионе с начала года. Сейчас ССК возводит 881,2 тыс. кв. метров жилья.
«Мы сейчас реализуем несколько крупных проектов жилых комплексов. Это ЖК «Дыхание» в районе улицы Дорожной, «Лучший» в районе Петра Метальникова, «Фонтаны» на улице Старокубанской», — уточнил гендиректор ССК Александр Мелишев.
Всего в Краснодарском крае с января по сентябрь 2020 года сдали в эксплуатацию 2,9 млн кв. метров жилья, из них 1,55 млн кв. метров ввели застройщики. По объемам жилищного строительства Кубань входит в тройку регионов-лидеров.
Отметим, что ССК также развивается в Краснодаре социальную инфрастктуру. В районе улицы Дорожной в ноябре компания начала проектировать новый детский сад, на бульваре Петра Метальникова собирается построить скейт-площадку, а в поселке Индустриальном — школу. Кроме того, ССК планирует отремонтировать участок улицы Дорожной между поселками Краснодарским и Индустриальным.
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