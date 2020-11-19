На Кубани нашли скрывавшегося мужчину, который 15 лет назад совершил убийство из-за телефона

19 ноября в следственном комитете рассказали об уголовном деле мужчины, который в 2005 году совершил убийство, а затем переехал в Краснодарский край, чтобы скрыться

По версии следствия, в ноябре 2005 года в городе Усть-Кут Иркутской области, в доме № 49 на улице Зои Космодемьянской произошел конфликт между двумя мужчинами. Ссора завязалась из-за того, что один из мужчин ранее похитил телефон у своего знакомого. Во время драки 32-летний оппонент выстрелил в его голову. Мужчина скончался на месте, а убийца скрылся.

На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). В 2020 году преступление удалось раскрыть, подозреваемого задержали в начале года в Краснодарском крае. Выяснилось, что 47-летний мужчина уже долгое время проживает на юге с семьей.

19 ноября в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области сообщили, что расследование завершили и дело направили в суд.