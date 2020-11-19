На Кубани 13 районов не готовы к отопительному сезону

Краснодарский край

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17 ноября Ростехнадзор сообщил о готовности муниципалитетов Краснодарского края к зимнему сезону

Северо-Кавказское управление Ростехнадзора сообщило о проверке отопительных сетей в трех регионах: Краснодарском крае, Адыгее и Ростовской области. По итогам паспорта готовности выдали 31 муниципалитету Кубани, 42 районам в Ростовской области и всем девяти муниципалитетам республики.

В это же время 20 районов признали неготовыми к отопительному сезону. Большинство из них находятся в Краснодарском крае (13): Геленджик, Сочи, Анапа, Северский, Тимашевский, Туапсинский, Тбилисский, Усть-Лабинский, Темрюкский, Кореновский, Абинский, Крымский и Темрюкский районы.

Согласно приказу Министерству энергетики России, проверка готовности к отопительному сезону означает изучение: готовности к выполнению трафика тепловых нагрузок; наличия нормативных запасов топлива; функционирования аварийной и диспетчерской служб, а также обеспеченности их спецодеждой и инструментами; качества теплоносителей; учета тепловой энергии и так далее.

В Ростовской области не справились с подготовкой к зиме семь муниципалитетов: Шахты, Новочеркасск, Азов, Таганрог, Кашарский и Октябрьский районы, Волгодонск, сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки выдали акты с замечаниями.

Напомним, в 2020 году тепло в дома краснодарцев начали подавать с 16 октября по заявочному принципу.

Анапа Геленджик Отопительный сезон Северский район Сочи Туапсинский район

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