На Кубани сотрудника ДПС обвинили в получении взятки

По данным следствия, в начале 2020 года командир отдельного взвода дорожно-постовой службы ГИБДД отдела МВД России по Кореновскому району сказал своему подчиненному передавать ему взятки. За это он обещал инспектору покровительство и попустительство по службе.

Сотрудник ДПС согласился на это условие, боясь увольнения, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В результате с марта по август 2020 года командир взвода систематически получал от своего подчиненного взятки в общей сумме не менее 30 тыс. рублей. Его деятельность пресекли оперативные сотрудники оперативно-разыскной части (собственной безопасности) ГУ МВД России по краю.

Против сотрудника возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в значительном размере). Его заключили под стражу, расследование продолжается.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что сотрудника ДПС уволили в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Его руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.