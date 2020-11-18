На Кубани сотрудника ДПС обвинили в получении взятки

Краснодарский край

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В Кореновском районе бывшему командиру отдельного взвода ДПС ГИБДД предъявили обвинение в получении взятки

По данным следствия, в начале 2020 года командир отдельного взвода дорожно-постовой службы ГИБДД отдела МВД России по Кореновскому району сказал своему подчиненному передавать ему взятки. За это он обещал инспектору покровительство и попустительство по службе.

Сотрудник ДПС согласился на это условие, боясь увольнения, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 

В результате с марта по август 2020 года командир взвода систематически получал от своего подчиненного взятки в общей сумме не менее 30 тыс. рублей. Его деятельность пресекли оперативные сотрудники оперативно-разыскной части (собственной безопасности) ГУ МВД России по краю.

Против сотрудника возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в значительном размере). Его заключили под стражу, расследование продолжается.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что сотрудника ДПС уволили в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Его руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Взятка ГИБДД Кореновский район Следственный комитет

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