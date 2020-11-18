В Краснодаре проведут акцию по бесплатному сбору батареек, ртутных ламп и термометров

В конце ноября в Краснодаре пройдет экологическая акция по сбору опасных отходов

Акция пройдет 21 ноября с 10:00 до 13:00. Жители города смогут бесплатно сдать ртутные и люминесцентные лампы, термометры, просроченные лекарственные средства, батарейки, аккумуляторы, картриджи и электронные приборы. Отдать отходы можно будет по четырем адресам:

Собранные отходы агентство «Ртутная безопасность» обезвредит и утилизирует. Часть из них вовлекут во вторичное использование.

«Акция направлена на повышение экологической культуры жителей города. В пунктах приема будут принимать опасные отходы, которые не подлежат захоронению на полигонах с твердыми коммунальными отходами», — отметил начальник отдела экологии департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Олег Шаталов.

В пресс-службе мэрии указали, что агентство работает на рынке по утилизации промышленных отходов более 17 лет. Предприятие занимается сбором и переработкой более 150 промышленных отходов.

Ранее Юга.ру писали, что в конце октября под Краснодаром нашли свалку ртутных ламп.