«Три-З» предложила сделать лазерную коррекцию зрения бесплатно

Это образовательный проект для тех, кто хочет узнать все об актуальных методах коррекции. Участие в проекте дает возможность получить скидки на диагностику и операцию в клинике и шанс выиграть бесплатную лазерную коррекцию зрения.

Чтобы стать его участником, надо зарегистрироваться на странице проекта, выполнить все условия конкурса и присоединиться к трансляции на YouTube 26 ноября в 19:00.

Офтальмохирург клиники 3Z в Краснодаре Ольга Куликова расскажет все о ходе процедуры и восстановления. Также она ответит на все вопросы, которые зрители смогут задавать в чате трансляции в реальном времени.