«Три-З» предложила сделать лазерную коррекцию зрения бесплатно
Офтальмологическая клиника 3Z («Три-З») возобновила Клуб коррекции зрения ZORKO
Это образовательный проект для тех, кто хочет узнать все об актуальных методах коррекции. Участие в проекте дает возможность получить скидки на диагностику и операцию в клинике и шанс выиграть бесплатную лазерную коррекцию зрения.
Чтобы стать его участником, надо зарегистрироваться на странице проекта, выполнить все условия конкурса и присоединиться к трансляции на YouTube 26 ноября в 19:00.
Офтальмохирург клиники 3Z в Краснодаре Ольга Куликова расскажет все о ходе процедуры и восстановления. Также она ответит на все вопросы, которые зрители смогут задавать в чате трансляции в реальном времени.
Как видят Краснодар близорукие:
Среди участников трансляции будет разыграна бесплатная лазерная коррекция зрения по новейшей технологии ReLEx SMILE. Для участия в конкурсе нужно выполнить все его условия и подтвердить свое присутствие на трансляции.
При этом все, кто зарегистрировался на online-клуб, автоматически получают скидку 7 тыс. рублей на коррекцию зрения по технологии ReLEx SMILE и скидку 30% на диагностику в клинике 3Z.
Лицензия № ЛО-23-01-014447 от 19 марта 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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