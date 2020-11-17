Мобильное приложение РНКБ «Бизнес Онлайн» запустило оформление кредита для юрлиц
В мобильном приложении РНКБ «Бизнес Онлайн» появилась новая функция – оформление кредита онлайн
Ранее юрлица, являющиеся клиентами банка, могли воспользоваться такой услугой только на сайте банка или в его отделениях. Теперь в мобильном приложении РНКБ «Бизнес Онлайн» можно дистанционно и в любое время суток подать заявку на кредит. Процедура выполняется в три шага и занимает не более пяти минут.
Чтобы воспользоваться сервисом, надо нажать на соответствующую вкладку в разделе «Кредиты», выбрать интересующий кредитный продукт, заполнить заявку и отправить ее на рассмотрение. Наличие регистрации в мобильном приложении ускоряет обратную связь между банком и клиентом — это позволяет юрлицам оперативно получать ответ о принятом решении без посещения офиса.
«Преимущества работы в мобильном приложении РНКБ «Бизнес Онлайн» очевидны. Это удобный инструмент для ведения бизнеса и надежный помощник в делах. Его функционал позволяет ускорять бизнес процессы и принимать эффективные решения независимо от времени и местонахождения клиента. С начала текущего года количество новых пользователей выросло в 10 раз, и составляет на сегодняшний день более 8 тысяч», — рассказал директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Банка Сергей Билецкий.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Читайте также
Игорь Шулинский — о своем журнале «Птюч» и о Граале, который мы все потеряли