Мобильное приложение РНКБ «Бизнес Онлайн» запустило оформление кредита для юрлиц

Ранее юрлица, являющиеся клиентами банка, могли воспользоваться такой услугой только на сайте банка или в его отделениях. Теперь в мобильном приложении РНКБ «Бизнес Онлайн» можно дистанционно и в любое время суток подать заявку на кредит. Процедура выполняется в три шага и занимает не более пяти минут.



Чтобы воспользоваться сервисом, надо нажать на соответствующую вкладку в разделе «Кредиты», выбрать интересующий кредитный продукт, заполнить заявку и отправить ее на рассмотрение. Наличие регистрации в мобильном приложении ускоряет обратную связь между банком и клиентом — это позволяет юрлицам оперативно получать ответ о принятом решении без посещения офиса.