Мобильное приложение РНКБ «Бизнес Онлайн» запустило оформление кредита для юрлиц

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В мобильном приложении РНКБ «Бизнес Онлайн» появилась новая функция – оформление кредита онлайн

Ранее юрлица, являющиеся клиентами банка, могли воспользоваться такой услугой только на сайте банка или в его отделениях. Теперь в мобильном приложении РНКБ «Бизнес Онлайн» можно дистанционно и в любое время суток подать заявку на кредит. Процедура выполняется в три шага и занимает не более пяти минут.

Чтобы воспользоваться сервисом, надо нажать на соответствующую вкладку в разделе «Кредиты», выбрать интересующий кредитный продукт, заполнить заявку и отправить ее на рассмотрение. Наличие регистрации в мобильном приложении ускоряет обратную связь между банком и клиентом — это позволяет юрлицам оперативно получать ответ о принятом решении без посещения офиса.

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«Преимущества работы в мобильном приложении РНКБ «Бизнес Онлайн» очевидны. Это удобный инструмент для ведения бизнеса и надежный помощник в делах. Его функционал позволяет ускорять бизнес процессы и принимать эффективные решения независимо от времени и местонахождения клиента. С начала текущего года количество новых пользователей выросло в 10 раз, и составляет на сегодняшний день более 8 тысяч», — рассказал директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Банка Сергей Билецкий.

Интернет Кредитование Малый и средний бизнес Экономика

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