Банк УРАЛСИБ и «УРАЛСИБ Страхование» объявили акцию «Лови момент с УРАЛСИБом»

В акции участвуют полюсы «Благополучная семья» и «Ваш юрист». Скидка на каждый из них составляет 30%. Акция действует 19 и 20 ноября. Со скидкой стоимость каждого полиса составит 4900 рублей вместо 7000 рублей.

Быстрополис «Благополучная семья» — это готовое решение для защиты семьи. Он предусматривает выплаты по несчастному случаю. Полис позволяет застраховать сразу всю семью полностью (ближайшие родственники, супруги, дети). Защита действует по всему миру в режиме 24/7. Программа распространяется на взрослых и детей от 1 года до 70 лет включительно. Полис включает 14 видов спорта на любительском уровне и подходит для занятий в школе и секциях. Срок страхования — 1 год. Лимит страховки — до 900 тыс. рублей. Страховые выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней после одобрения.