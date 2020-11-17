Банк УРАЛСИБ и «УРАЛСИБ Страхование» объявили акцию «Лови момент с УРАЛСИБом»
УРАЛСИБ анонсировал скидку на два быстрополиса СК «УРАЛСИБ Страхование» в любом офисе банка
В акции участвуют полюсы «Благополучная семья» и «Ваш юрист». Скидка на каждый из них составляет 30%. Акция действует 19 и 20 ноября. Со скидкой стоимость каждого полиса составит 4900 рублей вместо 7000 рублей.
Быстрополис «Благополучная семья» — это готовое решение для защиты семьи. Он предусматривает выплаты по несчастному случаю. Полис позволяет застраховать сразу всю семью полностью (ближайшие родственники, супруги, дети). Защита действует по всему миру в режиме 24/7. Программа распространяется на взрослых и детей от 1 года до 70 лет включительно. Полис включает 14 видов спорта на любительском уровне и подходит для занятий в школе и секциях. Срок страхования — 1 год. Лимит страховки — до 900 тыс. рублей. Страховые выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней после одобрения.
Быстрополис «Ваш юрист» позволяет получить телефонные или онлайн-консультации юристов, помощь юристов в любых правовых вопросах в рамках законодательства РФ, а также оплатить услуги адвоката при ДТП, произошедшем по вине клиента и повлекшем за собой тяжкий вред здоровью или гибель участников движения. Полис также распространяется на всех членов семьи. Лимит страховой защиты — 200 тыс. рублей.
Приобрести полисы можно в любом отделении УРАЛСИБ 19 и 20 ноября 2020 года.
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