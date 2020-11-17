Предъявили обвинение старшему помощнику капитана танкера «Генерал Ази Асланов», на котором произошел пожар

Напомним, взрыв и последующий пожар произошли на борту танкера «Генерал Ази Асланов» 24 октября в акватории Азовского моря вблизи берега Краснодарского края. На судне было 13 человек, 10 спаслись, еще троих — боцмана, 29-летнего матроса и 23-летнего практиканта — начали искать.

Завели уголовное дело. На следующий день на борту нашли останки, предположительно, принадлежащие членам экипажа. 30 октября в СМИ появилась информация, что причиной пожара стало проведение сварочных работ около емкостей, где хранилась горючая жидкость. В тот же день «Интерфакс» сообщил, что, по данным источника, в Керченской бухте нашли тело человека, который может быть моряком с взорвавшегося танкера.

16 ноября стало известно, что в рамках расследования установлено: боцман, матрос и практикант под руководством старшего помощника капитана занимались зачисткой танков от остатков груза «Нафта» (продукта нефтепереработки).

Несмотря на правила безопасности на судах, инструкции технической безопасности и другие нормативы от Минтранспорта России, старший помощник не обеспечил постоянный контроль за соблюдением противопожарного режима и допустил работы при отсутствующей технологической карте, которая определила бы безопасность процедуру. Также он не контролировал лично загазованность в танках судна и допустил к мойке практиканта, который не был обучен безопасным методам работы, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Старшему помощнику предъявили обвинение по ч.3 ст. 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц). Сейчас проводятся экспертизы, среди них генетическая, криминалистическая, взывотехническая. Уже допросили очевидцев и признали потерпевшими родственников пропавших членов экипажа.