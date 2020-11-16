В Сочи выявили четыре бара, которые работали после полуночи

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи в прошедшие выходные нашли четыре заведения, которые нарушили ковидные ограничения

Напомним, 5 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил об усилении контроля за соблюдением антикоронавирусных мер. 6-8 ноября в Краснодаре прошли рейды по объектам торговли и общепита. Мэр города Евгений Первышов обратился к владельцам ночных клубов и заведений и пригрозил нарушителям закрыть их на срок до трех месяцев.

В прошедшие выходные, 14 и 15 ноября, в Сочи мониторинговые группы проверили 36 ресторанов и развлекательных заведений курорта, которые по требованию Роспотребнадзора должны быть закрыты после полуночи. В четырех клубах посетителей нашли и после 00:00. Два из них — «Хабл Бабл» и «Боди Боди» — находятся в центре курорта, также нарушителями стали «Дым дракона» в Имеретинской низменности и бар «Че? Горы!» в Красной Поляне.

В пресс-службе мэрии Сочи уточнили, что наказание заведениям вынесет суд. Им грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 11 ноября за повторное нарушение ковидных ограничений закрыли бары «Руки Вверх» и «Prime».

Коронавирус Общественное питание Сочи

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

Первышов предложил еще раз подумать над идеей использовать старые трамваи для полива растений вдоль рельсов
Владыка Павел попросил кубанцев соблюдать масочный режим в храмах
В Сочи выявили четыре бара, которые работали после полуночи
Россиян стали в два раза чаще увольнять за «неподобающую» интернет-активность
Житель Краснодара возвел самострои и обманул дольщиков на 80 млн рублей
Под Горячим Ключом легковушка врезалась в грузовик, погибли четыре человека

Лента новостей

Статьи

Нормальные люди

Что краснодарцы увидят на выставке «Искусство быть» в «Типографии»

Статьи Партнерский

«Экономика Кубани чувствует себя спокойно»

Интервью с председателем ЗСК Юрием Бурлачко

Статьи Партнерский

На закуску

Что такое тартар и почему сырое мясо — это вкусно

Реклама на портале