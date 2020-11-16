В Сочи выявили четыре бара, которые работали после полуночи

В Сочи в прошедшие выходные нашли четыре заведения, которые нарушили ковидные ограничения

Напомним, 5 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил об усилении контроля за соблюдением антикоронавирусных мер. 6-8 ноября в Краснодаре прошли рейды по объектам торговли и общепита. Мэр города Евгений Первышов обратился к владельцам ночных клубов и заведений и пригрозил нарушителям закрыть их на срок до трех месяцев.

В прошедшие выходные, 14 и 15 ноября, в Сочи мониторинговые группы проверили 36 ресторанов и развлекательных заведений курорта, которые по требованию Роспотребнадзора должны быть закрыты после полуночи. В четырех клубах посетителей нашли и после 00:00. Два из них — «Хабл Бабл» и «Боди Боди» — находятся в центре курорта, также нарушителями стали «Дым дракона» в Имеретинской низменности и бар «Че? Горы!» в Красной Поляне.

В пресс-службе мэрии Сочи уточнили, что наказание заведениям вынесет суд. Им грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 11 ноября за повторное нарушение ковидных ограничений закрыли бары «Руки Вверх» и «Prime».