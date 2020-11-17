В Краснодаре купили 163 квартиры для детей-сирот

Квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, администрация Краснодара приобрела в рамках госпрограммы «Дети Кубани». Замдиректора городского департамента строительства Александр Мадовский уточнил, что в общей сложности в 2020 году мэрия купила 163 квартиры. На 60 из них заключили контракты с департаментом строительства. Уже приобретены однокомнатные квартиры площадью 33 кв. метра в трех литерах новостройки на улице Сахалинской.

«Строительство всех трех литеров на Сахалинской уже завершено на 100%, получены все справки о выполнении техусловий, получены допуски Ростехнадзора на пуск в эксплуатацию энерго- и технических сетей. Как только все оставшиеся документы будут у нас на руках, мы организуем выезд краевой межведомственной комиссии, которая признает эти помещения жилыми», — рассказал Мадовский.

Он добавил, что оставшиеся 103 квартиры для детей-сирот уже приобрел городской департамент муниципальной собственности в домах, введенных в эксплуатацию. Все эти квартиры очередники получат до новогодних праздников.

В мэрии сообщили, что сейчас в очереди на получение жилья в Краснодаре стоят 1 тыс. 57 детей-сирот, в 2019 году для них купили 139 квартир, в 2020 количество жилья, приобретенного городом для этих целей, удалось увеличить до 163.